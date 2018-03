Regionaltreffen QM/QS und Wirtschaft in Düsseldorf

(21.02.18)

Neben verschiedenen spontanen Treffen am Rande von Fachmessen wie beispielsweise jüngst der Biofach oder Intragastra bietet das Netzwerk Wirtschaft zusammen mit dem Netzwerk QM/QS Regionaltreffen an. Das nächste findet in Düsseldorf am 06.03.2018 um 18.00 Uhr statt. Neue Gesichter sind herzlich willkommen!

