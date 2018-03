Aktualisierung des Leitfadens Prävention

(23.03.18)

Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) hat den Leitfaden Prävention Kapitel 5 Handlungsfeld Ernährung aktualisiert. Hierin wurde die Formulierung aus der vorigen Leitfadenversion aufgegriffen, dass Präventionskurse sich nicht an Personen mit behandlungsbedürftigen Erkrankungen des Stoffwechsels richten. Der VDOE berichtete bereits darüber in einer E-Mail an alle Mitglieder im Expertenpool und E-Netzwerkmitglieder.