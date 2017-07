ÖG Hamburg (Studenten): Besuch des Nestlé Schokoladenwerks

Welch ein spannender Vormittag im Nestlé Schokoladenwerk in Wandsbek. Am Montag den 26. Juni ging es für 14 StudentInnen ins Schokoladenwerk. Vor Ort bekamen wir zunächst Besucherausweise ausgehändigt und wurden in einen großen Konferenzraum gebracht, in dem uns KitKat, After Eight und Co. erwarteten. Nach einer kurzen Werkspräsentation wurden uns die vielfältigen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten im Werk Hamburg und Nestlé Deutschland näher gebracht und uns verschiedene Mitarbeiter aus dem Technikum vorgestellt.

Bevor wir uns auf den Weg in die Qualität- und Sensorik-Abteilung machten, bekamen wir aus Hygienegründen Schutzkleidung. Im Sensorik-Bereich konnten wir dann selber uns sensorisches Wissen testen. Anschließend ging es in die After Eight und Smarties Produktion, in der uns ein Trainee die einzelnen Produktionsschritte erklärte. Zum Ende konnten wir noch alle Fragen loswerden und haben in der Kantine ein leckeres Mittagessen bekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht - und wir werden sicherlich noch einmal einen Besuch organisieren.

