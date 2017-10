Krebspatienten sollten vor Bestrahlung zum Ernährungsberater

(27.09.17)

Die hohe Bedeutung der Ernährungsberatung/-therapie für Krebspatienten hat die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie kürzlich in einer Pressemitteilung hervorgehoben. Sie fordert die Ärzte bzw. die Radioonkologen außerdem auf, die Vernetzung mit Ernährungsberatern und –medizinern zu suchen. Die dpa und damit weitere Medien griffen die Meldung unter dem Titel „Krebspatienten sollten vor Bestrahlung zum Ernährungsberater“ auf. Zum Beispiel das Hamburger Abendblatt, Focus Online und die Süddeutsche Zeitung.



Prima, dass die Bedeutung der Ernährungstherapie in der Onkologie einen öffentlichkeitswirksamen Schub bekommen hat. Wir nehmen das Thema u.a. auch bei der Ernährung 2018 in Kassel mit gemeinsamen Sessions auf den Plan.