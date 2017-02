Neues Gesicht beim QM/QS-Netzwerkleitungsteam

Einen weiteren Wechsel gab es im QM/QS-Netzwerk: Karin Schmitt aus Frankfurt leitet seit Jahresanfang gemeinsam mit Diana Röwer und Janina Masberg diese fachliche Plattform. Sie tritt die Nachfolge von René Nachtsheim an. Er hat das Netzwerk mit gegründet und wir danken herzlich für seinen Einsatz.

Karin Schmitt hat in Bonn Oecotrophologie studiert und war während der Studienzeit bereits studentische Aushilfe in der VDOE-Geschäftsstelle. Nach Stationen in der Lebensmittelindustrie und im Airline-Catering arbeitet sie seit 2014 in der Abteilung Ernährung & Qualität bei der WISAG Catering in Frankfurt.