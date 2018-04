Schweiz: Verband der Ernährungswissenschaftler gegründet

(17.04.18)

Die in der Schweiz tätigen Ernährungswissenschaftler haben sich zu einem Verband zusammengeschlossen: SWAN - SWiss Academic Nutritionists wurde Anfang März 2018 in Bern gegründet und vertritt Ernährungswissenschaftler in ihrer vielfältigen Ausprägung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Leiterinnen unserer Örtlichen Gruppe Schweiz, Dr. Melanie Lössner und Dr. Bianca-Maria Exl-Preysch sind hier federführend. SWAN verfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem VDOE sowie mit dem österreichischen Verband VEÖ und vertritt auch den 3-Länderraum mit der D-A-CH- Gruppe des VDOE.