Dr. Andrea Lambeck wird neue VDOE-Geschäftsführerin

Netzwerkerin geht vom Ehrenamt in die hauptamtliche Verantwortung

Bildnachweis: Hans G. Ziertmann

(14.12.17)

Dr. Andrea Lambeck wird die neue Geschäftsführerin des BerufsVerbandes Oecotrophologie e.V. (VDOE) in Bonn. Die jetzige VDOE-Beiratsvorsitzende und Geschäftsführerin der Plattform Ernährung und Bewegung peb e.V. tritt die Stelle im April 2018 an.

„Mit Dr. Andrea Lambeck konnten wir eine VDOE-erfahrene Führungskraft und hervorragende Netzwerkerin gewinnen“, freut sich Vorstandsvorsitzende Kerstin Wriedt. „Sie wird die Berufspolitik des Verbandes in Berlin stärken und die Vielfalt der beruflichen Profile und Arbeitsfelder der Mitglieder vertreten“, so Wriedt weiter. Lambeck ist promovierte Diplom-Oecotrophologin und hat den BerufsVerband für Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler über 12 Jahre als Vorstandsvorsitzende und seit 2012 als Beiratsvorsitzende ehrenamtlich geformt und begleitet.

Die jetzige VDOE-Geschäftsführerin Dr. Elvira Krebs geht im Sommer 2018 nach zwanzigjähriger erfolgreicher Geschäftsführung in den Ruhestand. Sie übergibt das Hauptamt mit soliden Finanzen und stabiler Mitgliederzahl an Dr. Andrea Lambeck. Diese kann im Übergang noch auf das Wissen von Dr. Elvira Krebs bauen und sagt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, den Verband berufspolitisch und wirtschaftlich in die spannende Zeit des digitalen und demografischen Wandels zu führen. Mehr denn je gilt es, die Awareness für die immer facettenreichere Berufsgruppe und den BerufsVerband auszubauen und somit die beruflichen Perspektiven für Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern optimal zu erschließen“.

Zur Person: Dr. Andrea Lambeck

Jahrgang 1966

Studium der Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen 1988-1993. Abschluss Diplom-Oecotrophologin

Promotion: Justus-Liebig-Universität Gießen & Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE) 1998

Berufliche Stationen:

Geschäftsführerin Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) 2009 bis heute

Leiterin Wissenschafts-PR Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA) 2000-2009, ab 2008 Mitglied der Geschäftsführung

Pressesprecherin Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) 1997-2000

Ehrenamt:

VDOE-Vorstandsvorsitzende 2000-2012

Beiratsvorsitzende 2012 bis heute

Aufbau Örtliche Gruppe Berlin-Brandenburg 1996

