ÖG Schweiz: SWiss Academic Nutritionists (SWAN)

Neuigkeiten aus der Schweiz

(23.03.18)

Die Idee zu SWAN und das Bedürfnis zu einer besseren Vernetzung sowie einer beruflichen Interessensvertretung von Ernährungswissenschaftlern und Ernährungswissenschaftlerinnen (Oecotrophologen u.ä. akademische Berufsbilder) in der Schweiz entstand erstmals im Februar 2016 bei einem Treffen von zweiOecotrophologinnen in Zürich. Dr. Bianca-Maria Exl-Preysch und Dr. Melanie Loessner haben sich seitdem diese Aufgabe und Herausforderung gemeinsam angenommen.

SWAN besteht aktuell (November 2017) aus ca. 70 interessierten Mitgliedern aus den Bereichen Umwelt-, Agrar-, Sozial- und Kulturwissenschaften (Diätologen, Lebensmittel-Ingenieure, Lebensmittel-Chemiker, Ernährungsmediziner, etc.). SWAN-Mitglieder verfügen über einen Hochschul-Abschluss in Ernährung (Universität,Hochschule, Fachhochschule) und arbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch. SWAN bietet eine berufliche Interessensvertretung, eine Plattform, sowie ein Netzwerk für akademisch ausgebildete Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftleran. SWAN repräsentiert aktuell auch die Örtliche Gruppe (ÖG) des VDOE in Deutschland.

