Dr. Andrea Lambeck ist angetreten

(17.04.18)

Zum April hat Dr. Andrea Lambeck ihr Amt als Geschäftsführerin angetreten und führt bis Ende Juni mit Dr. Elvira Krebs gemeinsam die Geschäfte des VDOE. Sie treffen Dr. Andrea Lambeck in nächster Zeit u. a. auf den folgenden Veranstaltungen: VDD-Kongress in Wolfsburg am 20.04., ÖG-Leiter-Treffen in Dresden am 20./21.04., bvpg-Mitgliederversammlung am 2. Mai in Berlin, Kooperationspartnertag des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Berlin am 4. Mai und Fakultätentag in Rostock am 17./18. Mai.