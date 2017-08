Mitgliederversammlung 2017: Kommen Sie nach Köln und zur Anuga?!

(23.08.17)

Auf in die Domstadt zur Mitgliedersammlung am 7. Oktober! Entscheiden Sie dort mit über die künftige Ausrichtung Ihres Berufsverbandes, wählen Sie den Beirat und erleben die Verleihung des diesjährigen OECOTROPHICA-Preises.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre formlose Anmeldung bis zum 15. September 2017 an vdoe~vdoe.de. Ergänzend zur Versammlung lohnt sich ein Besuch der Anuga: Frühbuchertickets.