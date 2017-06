Ihr Beruf - unsere Mission!

(18.05.17)

Was sind ihre beruflichen Schwerpunkte? In welcher Branche sind Sie tätig? Wenn wir von vielen Mitgliedern diese Daten haben, können wir unsere Strategien und unsere Arbeit noch stärker an Ihren Bedürfnissen ausrichten. Daher unsere große Bitte: Aktualisieren Sie diese Daten bei uns über das geschützte Intranet. Das dauert nicht länger als drei Minuten und bringt uns in der Berufspolitik für Sie weiter!