Kick-Off-Meeting der Örtlichen Gruppe Schweiz

(18.04.17)

Anfang März 2017 trafen sich rund 30 Teilnehmer zum Kick-Off-Meeting der Ernährungswissenschaftler und Oecotrophologen in der Schweiz an der ETH Zürich. Unter der Leitung von Dr. Bianca-Maria Exl-Preysch und Dr. Melanie Loessner wurde u. a die Frage diskutiert, wie sich eine solche multidisziplinäre Gruppe künftig in der Schweiz definieren könnte.

