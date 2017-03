Neue korporative Mitglieder: seca und Zepter Medical

(17.03.17)

Herzlich willkommen!

Wir begrüßen zwei neue korporative Mitglieder im Verband:

seca

Den Herausforderungen der ernährungsmitbedingten Krankheiten zu begegnen und dem Fachpersonal präzise Unterstützung bei Diagnose und Therapie zu bieten, dem hat sich das Medizintechnikunternehmen seca verschrieben. seca ist Weltmarktführer für medizinisches Messen und Wiegen und führend im Bereich der Bestimmung von Körperzusammensetzung mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA). In der Überzeugung, dass die Betrachtung der Körperzusammensetzung für eine fundierte Ernährungsmedizin entscheidend ist, freut sich seca über den Austausch mit den Verbandsmitgliedern.

________________________________________

Zepter Medical

Die internationale Gesundheitsgruppe Zepter Medical produziert und vertreibt Premium-Produkte in über 60 Ländern der Welt. Das Firmen-Konzept baut mit seinen patentierten Produkten auf vier Säulen der Gesundheit: Licht, Luft, Wasser und Ernährung. Dazu gehören das nährschonende Garsystem MediZep CookArt, Vakuumierprodukte sowie Luft- und Wasserreinigungsprodukte. An sieben firmeneigenen Produktionsstätten in Deutschland, Italien und der Schweiz werden diese u.a. in eigenen Forschungslabors entwickelt.