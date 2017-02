ÖG-Leitertreffen (Nürnberg): Volle Fahrt voraus!

(16.06.16)

Am 22. April trafen sich über 20 Vertreter der Örtlichen Gruppen des VDOE aus ganz Deutschland in Nürnberg, um im Rahmen des nunmehr bereits 24sten ÖG-Leitertreffens über ihre Arbeit zu berichten, Neues vom VDOE zu erfahren und sich über aktuelle Themen zu informieren. Nicht zu vergessen der informelle Erfahrungsaustausch vor, rund um die Vorträge und Workshops, der ebenfalls viel dazu beitrug, neue Impulse und Motivation für die Arbeit vor Ort zu bekommen.



Besonders erfreulich war die Teilnahme einiger studentischer Vertreter, da ein wichtiges Ziel des Verbands darin liegt, die Hochschulen so intensiv wie möglich in die Arbeit vor Ort einzubinden. Besonders wichtig und spannend waren die Informationen und Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle, vorgetragen von Dr. Monika Düngenheim: Die Darstellung der umfangreichen Pressearbeit sorgte für Staunen. Hier werden der Stellenwert und der Bekanntheitsgrad der Oecotrophologen und ihre vielfältigen Einsatzgebiete mit großem Engagement und Aufwand einer immer breiteren Öffentlichkeit vertraut gemacht. Hervorzuheben sind auch die zahlreichen Netzwerke und Arbeitskreise: Von ihnen profitieren alle VDOE-Mitglieder durch einen fachlichen und intensiven Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus trägt das (weitgehend ehrenamtliche) Engagement von Mitgliedern in den Arbeitskreisen in hohem Maße zur Sicherstellung der Ansprüche an die Arbeitsqualität der Oecotrophologen bei - u.a. durch die Erarbeitung von einheitlichen Beratungs-Standards.

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Gabi Börries gab einen Überblick über die Auswertungen der ÖG-Aktivitäten. Den Teilnehmern wurde bewusst, was sie selber vor Ort alles leisten, wie vielfältig die Arbeit in den Gruppen und wie ideenreich die Veranstaltungen sind. Insbesondere die Idee, Regionalvertreter künftig als Bindeglieder zwischen den ÖG-Leitern und der Geschäftsstelle zu etablieren, stieß auf großes Interesse. Dagmar von Cramm, Oecotrophologin und erfolgreiche Journalistin, gab einen spannenden Einblick in die Entstehung und über den Hintergrund der Publikumszeitschrift „eathealthy“. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, Informationen aus der Ernährungswissenschaft verbrauchergerecht, nutzbringend und alltagstauglich aufzubereiten – mit getesteten Rezepten (basierend auf den Empfehlungen der DGE), praktischen Tipps für den Lebensmitteleinkauf, Warenkunde, Produkttests und vieles mehr.

Das „Highlight“ im Rahmenprogramm, das auch Entspannung für den angestrengten Geist brachte, war die abendliche „Nürnberger Bratwurstführung", eine launige Stadtführung zu "bratwursthistorischen" Orten. Neben vielen Geschichten rund um die Bratwurst hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die schöne Altstadt von Nürnberg zu erkunden und Wissenswertes zu dieser geschichtsträchtigen Stadt zu erfahren. Als Kontrapunkt zum launigen Abend war dann der Samstagvormittag geprägt von intensiver fachlicher Arbeit und Diskussionen rund um das Thema Mangelernährung, das insbesondere bei den niedergelassenen Ernährungstherapeuten und den Kollegen in den Kliniken aufgrund der demographischen Entwicklung und des medizinischen Fortschrittes in Zukunft immer mehr Raum einnehmen wird. Dr. Chrstine Smoliner vom Sponsor Nutricia gab den Teilnehmern einen vertiefenden Einblick in die Thematik und betonte die enorme Bedeutung einer strukturierten und abgesicherten Diagnostik, die im Klinik- und Praxisalltag in Deutschland in aller Regel heute noch immer zu kurz kommt. Der anschließende Erfahrungsbericht von Ingrid Acker über ein von ihr selbst durchgeführtes Screening in Zusammenarbeit mit einer kooperierenden Arztpraxis endete mit dem Fazit, dass hier noch viel Arbeit zu leisten ist: Alle Beteiligten müssen intensiv daran arbeiten, die Aufmerksamkeit für das Thema Mangelernährung zu verbessern! Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Etablierung der Ernährungstherapie als integriertes und anerkanntes Therapieinstrument für die definierten Risikogruppen gelegt werden.

Ideen für die künftige Arbeit

Den Abschluss der Veranstaltung bildete die gemeinsame Zukunftswerkstatt: Im Rahmen eines Worldcafé wurden Erfahrungen über die ÖG-Arbeit der Teilnehmer ausgetauscht, Ideen für zukünftige Veranstaltungen weitergegeben, aber auch vielfältige Ansätze für eine stärkere Vernetzung der ÖGs sowohl untereinander als auch mit der Geschäftsstelle diskutiert und entwickelt. So hat jeder Teilnehmer ein ganz großes Päckchen an Wissen, Informationen, Ideen, aber auch Bestätigung für die eigene Arbeit vor Ort mit auf die Heimreise genommen. Zum Schluss gebührt allen Beteiligten, die dieses Treffen durch ihre Arbeit, ihr Engagement, aber auch durch finanzielle Unterstützung möglich gemacht haben ein ganz großes Dankeschön!

Dr. Sabine Reichhold