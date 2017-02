ÖG Hohenheim (Studenten): Braukunst im Herzen Stuttgarts

(17.12.15)

Im vergangenen Sommer stattete eine Gruppe Hohenheimer Studenten der Familienbrauerei Dinkelacker in der Stuttgarter Innenstadt einen Besuch ab. Damit konnte die ÖG Hohenheim in diesem Jahr schon den zweiten Lebensmittelbetrieb der Region kennenlernen. Im Jahr 1888 gründete Carl Dinkelacker seine Brauerei im Herzen Stuttgarts. Im Laufe der Jahre hat sich die Brauerei mit drei weiteren Brauereien der Region zusammengetan und wird dadurch heute von den Marken Dinkelacker, Wulle, Sanwald und Schwabenbräu geprägt. Schon seit über 125 Jahren setzt die Familienbrauerei auf regionale Zutaten, Qualität und Nachhaltigkeit. Außerdem ist die enge Verbundenheit mit den Kunden seit jeher ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. Entsprechend konnten die Studenten der ÖG die Begeisterung und das Engagement der Mitarbeiter während der zweistündigen Brauereiführung miterleben. Mit Warnwesten ausgestattet, durften die Studenten die verschiedenen Stationen des Bierbrauens kennenlernen: das Sudhaus mit Würzpfanne und Sudpfanne, den Würzekühler, die Hefe rein zucht, die Entalkoholisierungs anlage und zuletzt die hochmodernen Gär- und Lagertanks. Eines der Highlights der Führung, neben den Geschmacks proben, war die Besichtigung eines uralten Bierkellers, der sich unter der Stuttgarter Karlshöhe hervorragend zur Bierlagerung in den Sommermonaten eignete. Den Abend haben die Hohenheimer Studenten abschließend bei einer Bierprobe mit fünf verschiedenen Biersorsorten gemütlich ausklingen lassen.

Fiona Gyngell

