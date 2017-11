Vom Aufbruch zur Konsolidierung: Mitgliederversammlung 2017

Stabile Mitgliederzahlen sowie solide Finanzen präsentierten Vorstand und Geschäftsführung auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 7. Oktober in Köln. Diese stand unter dem Motto: „Vom Aufbruch zur Konsolidierung“ und zeigte eine Auswahl der Verbandsaktivitäten und Arbeitsergebnisse des vergangenen Berichtsjahres 2016/2017. Die Mitgliederversammlung vernahm diese wohlwollend, entlastete den Vorstand und verabschiedete den Haushaltsplan 2017. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten VDOE POSITION , die Anfang Dezember erscheint. Die Präsentation und Berichte der Arbeitskreise stehen allen Mitgliedern schon jetzt im VDOE-Intranet zur Verfügung.

Die nächste Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen findet am 21. Juni 2018 im Rahmen der "Ernährung 2018" in Kassel statt. Der Sessionplaner ist bereits online und Sie können sich zum Frühbuchertarif anmelden.