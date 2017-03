Save the Date: PR-Netzwerktreffen 2017 in den Niederlanden

(17.03.17)

Am 21. und 22. September trifft sich das PR-Netzwerk in Amsterdam und in Almere, Niederlande. Das Thema „Was können wir von anderen (Berufsgruppen, Ländern, Kulturen usw.) lernen?“ steht im Mittelpunkt der Diskussionen.

Weitere VDOE-Termine: