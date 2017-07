Neu im Blog: Oecotrophologen in der PR ...

... sind hoch geschätzt und heiß begehrt, so lautet das Fazit von Gabriela Freitag-Ziegler im VDOE-Blog zum Berufsfeld Öffentlichkeitsarbeit / PR. Dieses hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und hält für Oecotrophologen, Ernährungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaftler spannende Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Aber nur wenige Studierende haben es als Berufsziel vor Augen. Profis aus Agenturen und der VDOE meinen: Das sollte sich ändern!

Sercice: In Ergänzung zum Beitrag bieten wir eine Liste mit PR-Agenturen an, welche auf die Expertise oecotrophologischer Mitarbeiter setzen.