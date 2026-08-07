Der VDOE

Der BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)

setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 1973 als berufspolitische Vertretung für alle ein, die Oecotrophologie, Ernährungs-, Haushalts-, Lebensmittelwissenschaften oder ein vergleichbares Studium abgeschlossen haben oder eines dieser Fächer studieren.

 

Unter dem Motto SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT. sind wir aktiv für Mitglieder unserer Berufsgruppe in allen Branchen und Tätigkeitsfeldern. Derzeit repräsentiert der VDOE rund 4.000 Mitglieder, davon ca. 350 Studierende. Weiterhin unterstützen rund 80 Korporative Mitglieder, wie Unternehmen, Verbände, Hochschulen und Institutionen den VDOE. Der VDOE arbeitet unabhängig und ohne Verfolgung wirtschaftlicher Ziele.

News und Impulse
07.08.2026 | News und Impulse

Mit dem neuen Vorstand im Dialog

Der neue VDOE-Vorstand freut sich, die VDOE-Mitglieder am 2. September von 17:30 bis 19:00 Uhr zum Dialog bei Zoom zu...
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21.07.2026 | News und Impulse

VDOEregional WISSENteilen: Häufige Ernährungsfehler und Nährstoffdefizite im Freizeit- und Leistungssport

Am 12. Oktober von 18:00 bis 20:00 Uhr spricht Julia Zichner über das Zusammenspiel von Fachwissen und praktischer Anwendung im Leistungs- und Freizeitsport.
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03.07.2026 | News und Impulse, Pressemitteilung

BerufsVerband Oecotrophologie wählt neuen Vorstand – Gemeinsam die Zukunft von Oecotropholog*innen gestalten

Der nun dreiköpfige VDOE-Vorstand besteht aus Maria Flothkötter, Anja Weinkauf und Monika Bischoff. Der VDOE dankt den bisherigen Vorstandsmitgliedern.
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