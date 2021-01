Zur Bearbeitung des Antrags müssen noch folgende Unterlagen nachgereicht werden

- Vollmitglied: Abschlussurkunde

- Ermäßigter Beitrag: Abschlussurkunde und Nachweis für die Beitragsermäßigung

- Studierende: Studienbescheinigung

Bitte Nachweise (falls noch nicht eingereicht) per Brief an die VDOE-Geschäftsstelle (nur Kopien), per Fax an 0228 2892277, als pdf per E-Mail an vdoe@vdoe.de oder hier als PDF hochladen: